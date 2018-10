Ascolti tv, Carlo Conti imbattibile: si mette male per Marco Bocci

'Tale e Quale Show' senza rivali. Il programma di Carlo Conti su Rai1 si conferma leader della prima serata del venerdì totalizzando 4.527.000 spettatori e il 22.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5,la serie tv 'Solo' interpretata da Marco Bocci con 2.218.000 spettatori e il 10.3% di share.

Terzo piazzamento per, su Rete4, per 'Quarto Grado' con 1.376.000 spettatori e l'8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.268.000 spettatori, share 5.3%), 'Gli ultimi saranno gli ultimi' su Rai3 (1.164.000 spettatori, share 4.9%), 'Prince of Persia - Le Sabbie del Tempo' su Italia 1 (1.066.000 spettatori , share 4.9%), 'Propaganda Live' su La7 (1.033.000 spettatori, share 5.8%), 'X Factor 2018 - Le Audizioni' su Tv8 (945.000 spettatori, share 4,5%), 'Criminal Minds' su Rai2 (881.000 spettatori, share 4%).