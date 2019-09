Ascolti tv, Conti re del venerdì sera: vince 'Tale e Quale', niente da fare per 'Rosy Abate'

Sfida avvincente - e non così scontata - il venerdì sera in tv. A vincere è Carlo Conti su Rai1 con 'Tale e Quale Show': la seconda puntata ha totalizzato 3.762.000 spettatori e il 20.1% di share, confermandosi leader di ascolti. Si accontenta del secondo posto la fiction 'Rosy Abate 2', in onda su Canale 5, con 3.138.000 spettatori e il 15.7% di share. Terzo piazzamento, invece, per 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.099.000 spettatori e il 6.6% di share.

Un grande successo per Conti e anche per Agostino Penna, vincitore della puntata grazie a una straordinaria interpretazione di Gaetano Curreri, leader segli Staio. Tutti in piedi e giudici sbalorditi per la somiglianza con il cantautore bolognese (mai imitato prima d'ora nel varietà arrivato alla sua nona edizione): l'interpretazione, i costumi e la voce di Penna hanno messo tutti d'accordo ed è boom sul web.

Ascolti tv di venerdì 20 settembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'X-Men Le Origini - Wolverine' su Italia 1 (1.082.000 spettatori, share 5.1%), 'NCIS Los Angeles' su Rai2 (1.072.000 spettatori, share 4.6%), 'Propaganda Live'su La7 (940.000 spettatori, share 5.6%), 'Il Colore nascosto delle Cose' su Rai3 (905.000 spettatori, share 4.2%), 'X Factor' su Tv8 (776.000 spettatori, share 3.6%).

Ascolti tv di venerdì 20 settembre: le altre fasce

In access prime time, vince 'Soliti Ignoti' su Rai1 con 4.289.000 spettatori e il 18.7% di share. Mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ottiene 3.505.000 spettatori e il 15.3% di share. Vittoria di Rai1 anche preserale con 'Reazione a Catena' che totalizza 4.085.000 spettatori e il 24.6% di share, contro 'Caduta Libera' su Canale 5 che deve accontentarsi di 2.963.000 con il 18.3% di share.

Complessivamente le reti Rai prevalgono su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha la meglio in seconda serata.

