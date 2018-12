Ascolti tv, niente da fare per Sanremo Giovani: Gerry Scotti affonda la coppia Baudo/Rovazzi

Non sfonda Sanremo Giovani. L’ultimo appuntamento condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi infatti è stato superato negli ascolti dalla terza puntata di Chi vuol essere milionario? di Gerry Scotti.

Su Rai1, infatti, Sanremo giovani ha conquistato solo 2.046.000 spettatori, pari all’11,49% di share mentre su Canale 5 il quiz conduttore da Scotti è stato visto da 3.397.000 spettatori, pari a uno share del 17.48%.

Vediamo poi come sono andate le altre reti.

Su Rai2 il film Maleficent ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.764.000 spettatori, con uno share dell’8,03%. Su Rai3 Ogni Maledetto Natale è stato visto da 1.345.000 spettatori, pari ad uno share del 6.03%. Su Rete4 il classico di Natale Love Actually – L’Amore Davvero è stato seguito da 884.000 spettatori con il 4,7% di share mentre su La7 Propaganda Live – Best Of ha conquistato 540.000 spettatori con uno share del 3.06%. Su Tv8 Io e Marley è stato visto da 476.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 673.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Relativity 599.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai Premium la replica de L’Amica Geniale 477.000 spettatori con il 2.23%.