Ascolti tv, stangata per Amadeus: i Mondiali bastonano "Ora o mai più"

I Mondiali sono sempre i Mondiali, anche se non gioca l'Italia. Ennesimo successo Mediaset venerdì 22 giugno grazie alla partita Serbia-Svizzera, trasmessa da Italia 1. Il match è stato visto da 4.987.000 telespettatori pari al 24% di share, aggiudicandosi gli ascolti della prima serata.

Niente da fare per Amadeus, partito alla grande con il suo "Ora o mai più" e adesso arginato dalla concorrenza. La terza puntata dello show di Rai 1 che fa tornare alla ribalta le vecchie glorie della musica italiana, ha totalizzato 3.272.000 telespettatori e il 20,1% di share. Non male, ma insufficiente davanti ai numeri di Russia 2018.

Canale 5, con il film "Le verità nascoste", ha ottenuto invece 1.439.000 telespettatori e il 7,3% di share. A seguire: su Rai 2 "Thor - The Dark World" (1.025.000 telespettatori, share 5,6%); su Rai 3 "La grande Storia" (1.011.000 telespettatori, share 5%); su Rete 4 "Quarto Grado" (977.000 telespettatori, share 6,3%); su La7 "Propaganda live - Best of" (495.000 telespettatori, share 3,3%); su Tv8 "4 Ristoranti" (450.000 telespettatori, share 2,2%); sul Nove "I migliori di Fratelli di Crozza" (277.000 telespettatori, share 1,3%).