Ascolti tv, il riscatto di Lorella Cuccarini: 'Grand Tour' chiude ma vince il prime time

Il viaggio di 'Grand Tour' tra Sardegna e Veneto ha conquistato per Rai1 la prima serata di venerdì 23 agosto. Sono stati quasi 1 milione e 842 mila i telespettatori, con share al 12%, che complessivamente hanno seguito la trasmissione condotta da Lorella Cuccarini, che con il doppio appuntamento di ieri sera ha chiuso con una settimana di anticipo la messa in onda. Decisione arrivata dopo i risultati non proprio buoni delle prime settimane per cui in molti hanno gridato al "flop". Il programma aveva debuttato a inizio agosto con un 12% di share, sceso poi al 9%, dunque un riscatto al fotofinish per Lorella Cuccarini, da settembre al timone de 'La vita in diretta', sempre su Rai 1.

Ascolti tv di venerdì 23 agosto: prime time

In particolare la prima parte di 'Grand Tour' ha avuto un seguito di 2 milioni 51 mila spettatori con il 12,2%, mentre la seconda è stata vista da 1 milione 583 mila spettatori con l'11,7% di share. Nella fascia segue, su Canale 5, il film di Paolo Genovese 'Immaturi - Il viaggio' con 1 milione 670 mila spettatori complessivi e il 10,4% di share. Bene su Rai2 il film 'Frammenti di bugie', con Nicole de Boer, terzo nel prime time grazie a 1 milione 245mila spettatori e il 7,6% di share.

Ascolti tv di venerdì 23 agosto: le altre fasce

Nel preserale di Rai1 sempre vincente 'Reazione a Catena' che ha registrato il 24,4% di share, pari a 3 milioni 434 mila telespettatori mentre 'Techetechetè', nell'access prime time, ha totalizzato il 18,7% con 3 milioni 349 mila telespettatori. Da segnalare nel pomeriggio su Rai2 l'esordio degli Europei femminili di pallavolo con l'incontro Italia-Portogallo visto da 580mila spettatori pari al 6,4% di share.

Le reti Rai conquistano complessivamente il prime time con 6 milioni 98 mila spettatori (35,02% di share) e le 24 ore con 2 milioni 811 mila spettatori (34,26% di share). Alla somma delle reti Mediaset la seconda serata con 2 milioni 511mila spettatori (28,75% di share).