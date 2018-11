Carlo Conti chiude in bellezza: che smacco per Paolo Bonolis

A seguire, nella classifica degli ascolti tv del venerdì sera c’è 'The accountant' su Italia1 (1.151.000 spettatori, share 5.4%), 'Qualcosa di Nuovo' su Rai3 (1.112.000 spettatori, share 4.6%), 'Quarto Grado' su Rete4 (1.043.000 spettatori, share 5.7%), 'Propaganda Live' su La7 (961.000 spettatori, share 5.2%), 'Nemo - Nessuno Escluso' su Rai2 (958.000 spettatori, share 4.3%), '4 Ristoranti Estate' su Tv8 (405.000 spettatori, share 1.8%).

La finale di Tale e Quale Show – Il Torneo , infatti, è stata vista da 4.602.000 telespettatori , pari al 23& di share, conquistando il primo posto in classifica. Al secondo posto si è piazzato Scherzi a parte con 3.028.000 telespettatori pari al 15,3% di share. Terzo posto per Fratelli di Crozza sul Nove con 1.326.000 spettatori corrispondenti al 5,5% di share.

Non solo Federico Angelucci , anche Carlo Conti è vincitore di questa edizione 2018 di Tale e Quale Show . La trasmissione, che continua ad essere tra le più seguite e amate dagli italiani, ha conquistato i telespettatori venerdì 23 novembre e ha avuto la meglio su Scherzi a parte e su tutte le altre trasmissioni della prima serata televisiva.

"Credo che una cosa del genere faccia parte della vita di tutti i giorni; ci sono capitati mille inconvenienti e mille incidenti. Fa parte del gioco, quando corri, devi correre e devi anche rispettare certe regole, sarebbe anche non corretto non rispettare le regole o far finta di niente e portare avanti l'errore". Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo