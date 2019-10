Ascolti tv, Conti invincibile: 'Tale e Quale Show' in vetta con il Torneo dei Campioni

Su Retequattro 'Quarto Grado' è stato visto da 1.239.000 telespettatori pari al 7% di share, mentre Italia 1 con il film 'Ghost Rider - Spirito di vendetta' ha ottenuto 1.189.000 telespettatori e uno share del 5,07%. Seguono breve distanza Rai2 - dove 'NCIS Los Angeles' ha registrato 1.170.000 telespettatori e il 4,68% e 'Criminal Minds' 909.000 e il 4,22% - e Rai3 che con il film 'Confusi e felici' ha totalizzato 1.148.000 telespettatori e il 4,91%. Su La7 'Propaganda Live' è stato visto da 869.000 telespettatori (4,7%) e per finire Tv8 con 'MasterChef Italia 2018' ha conquistato 490.000 telespettatori e il 2,3% di share.

Su Canale 5 la seconda puntata della serie tv 'L'Isola di Pietro 3' ha invece totalizzato 2.788.000 telespettatori e il 13,67% mentre sul terzo gradino del podio per numero di telespettatori c'è il Nove con 'Nove Fratelli di Crozza' che ne ha conquistati 1.309.000 pari al 5,57%.

Non ha rivali il venerdì sera 'Tale e Quale Show' . Il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti - arrivato alla sua nona edizione - ha ottenuto 4.092.000 telespettatori e il 20,23% di share , piazzandosi ancora una volta sulla vetta del prime time. Il Torneo dei Campioni, che vede sfidarsi i migliori di questa stagione con i migliori della precedente, parte alla grande e con la vittoria di Antonio Mezzancella nei panni di Ultimo .

"Credo che una cosa del genere faccia parte della vita di tutti i giorni; ci sono capitati mille inconvenienti e mille incidenti. Fa parte del gioco, quando corri, devi correre e devi anche rispettare certe regole, sarebbe anche non corretto non rispettare le regole o far finta di niente e portare avanti l'errore". Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo