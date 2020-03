Su Rai Uno 8.6 milioni di spettatori per la benedizione di Papa Francesco

Una giornata storica anche dal punto di vista televisivo quella di venerdì 27 marzo, segnata com’è stata dalla trasmissione in mondovisione della preghiera di Papa Francesco che, da Roma, in una surreale Piazza San Pietro deserta, ha chiesto a Dio la liberazione dalla pandemia di Coronavirus.

8.625.000 milioni, pari a 32.70% di share, sono stati i telespettatori che su Rai Uno, a partire dalle 18, hanno seguito la diretta dedicata all’evento durante il quale il Pontefice ha anche impartito la straordinaria indulgenza plenaria con la benedizione ‘Urbi et orbi’.

Ascolti tv, Amici vince la prima serata

Per quanto riguarda la prima serata televisiva di venerdì 27 marzo, il programma più seguito è stata la semifinale di 'Amici di Maria De Filippi' su Canale 5, con 4.597.000 spettatori e il 20.5% di share. Al secondo posto, su Rai2, 'The Good Doctor', con 2.472.000 spettatori e l'8.2% di share. Terzo piazzamento, su Rai1, per 'Speciale Tg1 - Resistere', con 1.794.000 spettatori e il 6.6% di share.

A seguire, 'Propaganda Live' su La7 (1.544.000 spettatori, share 6.5%), 'Terminator: Genisys' su Italia1 (1.499.000 spettatori, share 5.5%), 'Quarto Grado' su Rete4 (1.476.000 spettatori, share 6.3%), 'After the Sunset' su Rai3 (1.087.000 spettatori, share 3.6%), 'Italia's Got Talent - Best Of' su Tv8 (781.000 spettatori, share 2.8%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (686.000 spettatori, share 2.4%).