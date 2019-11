Ascolti tv, debutto vincente per D'Alessio e Incontrada: batosta per 'Il Processo' su Canale5

Buona la prima per Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. La coppia al timone di 'Vent'anni che siamo italiani', show-evento in tre serate su Rai1, conquista il prime time di venerdì 29 novembre. Un esordio da 3.886.000 spettatori e il 19,27% di share, che promette altrettanti grandi risultati per le prossime due puntate.

Non decolla invece 'Il Processo', la nuova fiction con Vittoria Puccini in onda su Canale5. La prima puntata ha totalizzato 2.138.000 spettatori con il 10,2% di share, fermandosi al secondo posto, mentre il terzo gradino del podio è di 'Quarto Grado', su Rete4, con 1.609.000 spettatori e il 9,2% di share.

Ascolti tv di venerdì 29 novembre: prime time

Su Rai3 la comicità di Antonio Albanese nel film 'Qualunquemente' ottiene 1.400.000 spettatori con uno share del 6%. Su Italia1 'Il cavaliere oscuro' ha richiamato l'attenzione di 1.182.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha raggiunto un pubblico di 1.123.000 persone (4,9% di share). Sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.212.000 spettatori con il 5,2% di share. Su La7 per 'Propaganda Live' 831.000 spettatori e share pari al 4,7%. Su Tv8 per 'MasterChef 8' 509.000 spettatori e il 2,6% di share.