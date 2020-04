Ascolti tv, 'Gifted' supera i 5 milioni di telespettatori, ma 'Amici' ottiene lo share più alto

Qual è stato il programma più seguito in tv venerdì 3 aprile 2020? Da chi è stata vinta la consueta sfida Rai-Mediaset? Vediamo nel dettaglio gli ascolti registrati nella serata di ieri dai principali canali televisivi. Su Rai 1 è andato in onda il film 'Gifted, il dono del talento', su Canale 5 la finale di 'Amici 2020' di Maria De Filippi. Se il primo è riuscito ad ottenere 5 milioni di spettatori (5.014.000) contro i 4milioni e 800mila di Amici, è stato però quest’ultimo ad ottenere lo share più alto. Il film con Chris Evans che narra la storia di una guerra legale per l'affido della piccola Mary, interpretata dalla giovane Mckenna Grace che nella pellicola dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica, ha raggiunto il 17% di share, la puntata finale del talent di Maria De Filippi, che decretato la vittoria di Gaia Gozzi, ha invece superato il 22% (22,8%).

Ascolti tv nel Prime time di venerdì 3 aprile

Vediamo ora nel dettaglio gli ascolti ottenuti dalle altre trasmissioni andate in onda nella prima serata di venerdì 3 aprile. Su Rai2 'The Good Doctor', la serie tv che segue le vicende di un giovane medico specializzando in chirurgia, affetto da autismo e Sindrome del Savant, ha interessato 2.015.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 'Run all Night – Una Notte per sopravvivere' è stato seguito da 1.706.000 spettatori con uno share paril al 5.8%. Su Rai3 'Passeggeri Notturni' ha ottenuto 1.354.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 'Quarto Grado' ha totalizzato un a.m. di 1.467.000 spettatori con il 6% di share. 'Propaganda Live' su La7 ha registrato 1.356.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv nell'Access prime time di venerdì 3 aprile

Qual è stata invece la trasmissione più seguita nell'access prime time di venerdì 3 aprile? Su Rai1 'Soliti Ignoti – Il Ritorno' ha ottenuto 5.338.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' è stata seguita una media di 6.034.000 spettatori con uno share del 19.3%. Su Rai2 'Tg2 Post' ha ottenuto il 4.9% con 1.549.000 spettatori. 'CSI' su Italia1 ha registrato 1.411.000 spettatori con il 4.6%. 'Non ho l'età' andato in onda su Rai3 ha appassionato 1.570.000 spettatori pari al 5.2% , mentre 'Un Posto al Sole' sempre su Rai 3 ha registrato un pubblico di 2.075.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 'Stasera Italia' è stato seguito da 1.563.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 1.618.000 (5.2%) nella seconda, mentre su La7 'Otto e Mezzo' ha interessato 2.370.000 spettatori (7.6%).