Ascolti tv, bene Conti ma Bonolis ha la meglio: la prima serata la vince 'Ciao Darwin'

Paolo Bonolis si aggiudica ancora una volta il prime time del venerdì con il suo 'Ciao Darwin', che arrivato all'ottava edizione continua a conquistare il pubblico come la prima volta, pur senza cambiamenti. Una formula vincente, come 'La Corrida' che diverte sempre con i dilettanti allo sbaraglio ma si deve accontentare del secondo posto.

4.705.000 telespettatori su Canale 5, e il 24,86% di share, per la sfida tra Giuliette e Messaline, mentre Carlo Conti, su Rai 1, ha ottenuto 3.981.000 telespettatori e uno share del 18,35%. Terzo posto, invece, per il film in onda su Italia 1, 'Lucy', visto da 1.315.000 telespettatori (5,42% di share).

Ascolti tv di venerdì 5 aprile: prime time

Appena fuori dal podio il Nove con 'Fratelli di Crozza', che ha conquistato 1.263.000 telespettatori e uno share del 5,1%. Rai 2 con 'L'Aquila 3:32 - La generazione dimenticata' ha totalizzato 1.056.000 telespettatori e il 4,25%, seguita da 'Quarto Grado' su Retequattro (1.023.000 telespettatori, share 5,40%) e dal film di Rai 3, 'La famiglia Bélier' (999.000 telespettatori, share 4,06%). A brevissima distanza La7 con 'Propaganda Live' (972.000 telespettatori, share 5,10%), mentre Tv8 con il film 'Io e Marley' chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri con 218.000 telespettatori e lo 0,9% di share.

Ascolti tv di venerdì 5 aprile: le altre fasce

Canale 5 domina anche l'access prime time con 'Striscia la Notizia' vista da 5.083.000 telespettatori (20,78%), mentre 'I Soliti Ignoti - Il Ritorno' di Rai1 ha ottenuto 4.794.000 telespettatori e il 19,72% di share. Nel preserale ha invece la meglio la rete ammiraglia Rai con 'L'Eredità', visto da 4.408.000 telespettatori e il 25,23% contro i 3.430.000 e il 20,1% di 'Avanti un altro!' di Canale 5.