Ascolti Tv, 'Tale e Quale Show' è il più visto del venerdì sera. 'L'Isola di Pietro' guadagna consensi

Gran finale per 'Tale e Quale Show' che si conferma come programma vincente del venerdì sera. La serata conclusiva del torneo di imitazioni vinto da Antonio Mezzancella e condotto da Carlo Conti, nella serata di ieri ha ottenuto su Rai1 4.347.000 spettatori e il 22% di share. Al secondo posto, la fiction 'L'Isola di Pietro 3' con Gianni Morandi, trasmessa su Canale 5 che ha raccolto 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Nella puntata andata in onda venerdì scorso aveva registrato 2.822.000 spettatori. Terzo gradino del podio per 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.352.000 spettatori e il 7.3% di share.

Ascolti tv di venerdì 8 novembre 2019

Per quando riguarda le altre reti, bene il risultato ottenuto da 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.316.000 spettatori e il 5.4%. Il film di fantascienza 'Jupiter - Il destino dell'universo' in onda su Italia 1 ha registrato 1.164.000 spettatori ed uno share del 5.2%; 1.003.000 spettatori ed uno share del 4.1% per '1989 - Cronache dal Muro di Berlino' andato in onda su Rai3; 'Propaganda Live' su La7 ha raccolto 872.000 spettatori ed uno share del 4.7%, A seguire 'Masterchef' su Tv8 con 512.000 spettatori e uno share del 2.4%.

Gli ascolti nel preserale

Nell'access prime time, su Rai1, Fiorello si è congedato da Rai1 con il suo 'Viva Raiplay' (da mercoledì il vero show di 50 minuti si trasferisce appunto su RaiPlay) ha ottenuto 5.352.000 spettatori con il 21.6%. A seguire, 'Soliti Ignoti' ha ottenuto 5.912.000 spettatori con il 23.1%. Mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha registrato 4.516.000 spettatori e il 17.8% di share.