Gerry Scotti mette KO Paola Perego: 'la risposta è definitiva' (per ora)

Gerry Scotti è tornato in prima serata con lo show che per anni ha appassionato le famiglie italiane e sta ottenendo degli ottimi risultati. Anche nella prima serata di venerdì 18 gennaio, il suo Chi vuol essere milionario? ha conquistato gli italiani (ben 2.941.000) portando a casa il 13,90% di share.

Il conduttore, però, ha avuto con il fiato sul collo, per tutta la serata, Paola Perego, la quale, con la seconda puntata di ‘SuperBrain – Le supermenti’, ha totalizzato 2.791.000 telespettatori pari al 12,73% di share. Scotti, dunque, può festeggiare la vittoria della prima serata, ma senza rilassarsi troppo, perché la sua diretta competitor è molto agguerrita.

Ascolti tv, tutti gli altri risultati

Medaglia di bronzo degli ascolti tv del venerdì sera per il film ‘Qualunquemente’ in onda su Raitre, che ha ottenuto 1.530.000 telespettatori e uno share del 6,24%. A seguire troviamo ‘The Good Doctor’, serie in onda su Raidue, che ha portato a casa il 5,47% di share nella prima puntata, con 1.410.000 telespettatori e il 6,35% di share nel secondo, con 1.493.000. A vedere ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8 sono stati 1.459.000 telespettatori pari al 6,1% di share.

‘Iron Man’ il film su Italia 1 ha conquistato 1.332.000 telespettatori e il 6,07%. A seguire ‘Quarto Grado’ su Retequattro con 1.300.000 telespettatori e uno share del 6,94% e 'Propaganda Live' su La7 ha interessato 1.036.000 telespettatori (5.59%). A chiudere la classifica degli ascolti tv del venerdì sera è stato Nove con 'I migliori Fratelli di Crozza', visto da 497.000 telespettatori pari al 2% di share.

Ascolti tv, access prime time

Nell'access prime time, a vincere è stato il gioco di Rai1 'I soliti ignoti' che ha conquistato 5.243.000 telespettatori con il 20,17% di share. Per 'Striscia la Notizia' soltanto il 18,3% di share (con 4.663.000 telespettatori). Anche nel preserale è stata la tv pubblica a guidare la classifica degli ascolti con 'L'Eredità' che ha totalizzato 5.133.000 telespettatori e il 25,49% di share. Canale 5 con 'Avanti un altro!' ha ottenuto 3.891.000 telespettatori e il 19,73%.