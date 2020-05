‘Vivi e lascia vivere’ chiude col botto: boom di ascolti anche per il gran finale

Chiude così come aveva esordito ‘Vivi e lascia vivere’, con i numeri che registrano un successo rimasto intatto nel corso delle sei settimane di programmazione: 6.453.000 sono stati gli spettatori che hanno seguito l'ultimo capitolo della fiction di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci in onda ieri, giovedì 28 maggio, in prima serata su Rai1, pari a un 27.1% di share che ne ha confermato il gradimento. Netto il distacco da Canale 5 che con il 'Femmine contro Maschi' ha interessato 2.268.000 spettatori e il 9.8% di share. Terzo piazzamento, su Rete4, per 'Dritto e Rovescio' con 1.377.000 spettatori e il 7.2% di share.

Ascolti tv di giovedì 28 maggio 2020

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Air Force One' su Rai3 (1.072.000 spettatori, share 4.3%), 'Hunger Games - Il Canto della Rivolta: Parte 2' su Italia 1 (1.066.000 spettatori, share 4.8%), 'PiazzaPulita' su La7 (961.000 spettatori, share 5.1%), 'Morte sulla Scogliera' su Rai2 (893.000 spettatori, share 4.4%), 'The Impossible' su Tv8 (431.000 spettatori, share 1.7%), 'Frankenstein Junior' sul Nove (429.000 spettatori, share 1.7%).