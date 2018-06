Ascolti tv, la Hunziker crolla ma è testa a testa con la fiction di Rai 1

Forse era più la curiosità di vedere mamma e figlia insieme - per la prima volta - in un programma tv tutto loro, fatto sta che "Vuoi scommettere?" è calato abbastanza vertiginosamente, passando dai 4 milioni di telespettatori e il 23% di share della prima puntata a nemmeno 3 milioni e il 15% della terza.

2.960.000 pari al 15.47%, per l'esattezza, appena un soffio in più rispetto alla fiction in onda giovedì sera su Rai 1, "La mafia uccide solo d'estate", che ha ottenuto nell'ultima puntata 2.954.000 telespettatori e il 15.9% di share.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si avviano con questi numeri verso la penultima puntata, che visto l'andazzo rischia un crollo pauroso.

Terza rete, nella serata di giovedì 31 maggio, è invece La7 che con "Tg La7 Speciale", in onda dalle 21.17 alle 21.51, ha totalizzato 2.346.000 spettatori con uno share del 9.9% e, a seguire, "Piazza Pulita", ne ha registrati 1.811.000 con l'11%.

A seguire gli altri programmi del prime time: "Divergent" su Italia 1 (1.579.000 telespettatori, share 8.08%); "Mezz'ora in più Speciale" su Rai 3 (982.000 telespettatori, share 4.82%); "Stasera Italia Speciale" su Rete 4 (931.000 telespettatori, share 4.2%); "Golden Gala di Atletica Leggera" su Rai 2 (852.000 telespettatori, share 3.62%); "Mia moglie per finta" si Tv8 (507.000 telespettatori, share 2.3%); "Minuti contati" sul Nove (273.000 telespettatori, share 1,2%).

Nell'access prime time "Striscia la notizia" di Canale 5 guida la classifica degli ascolti con 4.270.000 telespettatori e il 18.45% di share, seguita da "Speciale Porta a Porta" che su Rai 1 ha ottenuto 3.739.000 telespettatori e il 16%. Nel preserale è la rete ammiraglia di Viale Mazzini a guidare la classifica con "L'Eredità", visto da 3.482.000 telespettatori e il 21.69% di share, mentre "Caduta libera!" su Canale 5 si è fermato a 2.998.000 e il 19.22%.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate l'intera giornata con 3.352.000 telespettatori e il 34.65% di share, mentre la prima e la seconda serata sono andate ai canali Mediaset rispettivamente con 7.795.000 telespettatori e il 33.79% di share, e 3.983.000 e il 33.38%.