Carlo Conti batte Gerry Scotti: la sfida del venerdì sera premia il 'Natale d’oro Zecchino'

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Due Soldati' su Rai2 (1.127.000 spettatori, share 5%), 'Quarto Grado' su Rete4 (1.123.000 spettatori, share 6.5%), il film 'Interstellar' su Italia1 (1.053.000 spettatori, share 6.2%), 'Propaganda Live' su La7 (977.000 spettatori, share 5.6%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (651.000 spettatori, share 2.8%), 'Natale in affitto' su Tv8 (445.000 spettatori, share 2%).

Terzo piazzamento su Rai3 per 'La Ragazza del Treno' con 1.168.000 spettatori e uno share del 5.2%.

Il clima natalizio ha premiato la Rai che ieri, 14 dicembre, con il programma ' Un Natale d’oro Zecchino' condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno , ha vinto la sfida degli ascolti del venerdì sera.

"Credo che una cosa del genere faccia parte della vita di tutti i giorni; ci sono capitati mille inconvenienti e mille incidenti. Fa parte del gioco, quando corri, devi correre e devi anche rispettare certe regole, sarebbe anche non corretto non rispettare le regole o far finta di niente e portare avanti l'errore". Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo