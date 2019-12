Ascolti tv, "La porta dei sogni" con Mara Venier è il programma più visto della serata (ma senza entusiasmare)

C'era grande attesa per il risultato del ritorno in prima serata di Mara Venier, che ha portato su Rai Uno lo nuovo programma 'La porta dei sogni'. La prima puntata dello show è stato il programma più visto della serata di venerdì 20 dicembre, senza però fare registrare numeri vertiginosi, con 2.781.000 spettatori davanti al piccolo schermo e uno share pari al 14.4%. Secondo posto per Canale 5, dove il film 'Natale da chef' ha raccolto 2.255.000 spettatori e uno share del 11,3%.

Ascolti tv, i programmi più visti sulle altre reti

Tra gli altri ascolti di prime time: 'Independence Day' su Italia 1 (1.449.000 spettatori, share 7.4%), 'Quarto Grado' su Rete4 (1.444.000 spettatori, share 8.5%), 'Gli sdraiati' su Rai3 (1.268.000 spettatori, share 5.7%), 'Petrolio' su Rai2 (808.000 spettatori, share 4.7%), 'MasterChef 8' su Tv8 (516.000 spettatori, share 2.7%), 'Propaganda Live - Best Of' su La7 (506.000 spettatori, share 2.9%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (384.000 spettatori, share 2.5%).

Vittoria in access prime time per 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1, con 4.843.000 spettatori e il 20.7% di share. Mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha totalizzato 3.850.000 spettatori e il 16.4% di share. Rai si è aggiudicata anche il preserale con 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.796.000 spettatori e il 25.8% di share, mentre su Canale 5 'Conto alla Rovescia' ha registrato 2.922.000 spettatori e il 16.1% di share. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata. Mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore.