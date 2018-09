Tale e Quale Show vince ancora, Carlo Conti doppia Canale 5

La concorrenza, va detto, non era particolarmente agguerrita. Su Rai2 la cavalcata della Nazionale italiana di Pallavolo ai Mondiali che vince ancora e conquista sempre più pubblico, a seguire il netto successo di ieri contro la Finlandia: 2 milioni 560mila telespettatori pari all' 11,2 di share nel prime time. Nella stessa fascia, su Canale 5, il (visto e rivisto) film di Checco Zalone 'Sole a Catinelle' è stato visto da 2 milioni 295mila spettatori con il 10,8% di share.

Su Rai 1 in prima serata ancora un successo per Carlo Conti: ieri la seconda puntata di 'Tale e Quale Show' ha avuto 4 milioni 217mila spettatori con share al 21,8%, il programma è stato anche il più commentato su Facebook nell'arco dell'intera giornata.

"Credo che una cosa del genere faccia parte della vita di tutti i giorni; ci sono capitati mille inconvenienti e mille incidenti. Fa parte del gioco, quando corri, devi correre e devi anche rispettare certe regole, sarebbe anche non corretto non rispettare le regole o far finta di niente e portare avanti l'errore". Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo