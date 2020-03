Asia Argento, dito medio in tv a Claudia Gerini: "Stava con il pappone di Weinstein"

(Nel video le accuse di Asia Argento)

Ha perso le staffe Asia Argento dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni rilasciate da Claudia Gerini sul suo conto, qualche tempo fa, riguardo al caso molestie scoppiato grazie alla sua denuncia - e a quelle di oltre 80 donne - nei confronti di Harvey Weinstein.

A 'Live - Non è la d'Urso', un servizio con tutti i personaggi che si sono scagliati contro di lei, tra cui anche l'attrice romana: "Asia era sicuramente in grado di badare a se stessa - ha detto - Penso che uno si possa prendere tutto il tempo che vuole per denunciare. Magari è strano e può dare adito ad ambiguità se ricevi dei favori negli anni o se collabori in modo sostanziale, magari facendo distribuire alcuni film. Quindi reiteri, continui nel corso degli anni ad affiancarti a questa figura".

Neanche il tempo di finire di ascoltare, che Asia Argento era già col dito medio a favore di telecamera. "E' per Claudia Gerini?" ha chiesto Barbara d'Urso, accendendo la miccia di una bomba che stava per esplodere: "Lei stava con questo Lombardo, l'uomo che a 21 anni mi ha detto che c'era una festa nella villa di Weinstein. Io ero fidanzata con un regista francese. Avevo già fatto un film, ma sia chiaro che dopo il mio stupro non ho più fatto film con lui, né accettato favori. La Gerini stava con Fabrizio Lombardo, amico dei potenti e lacchè, anzi, pappone di Harwey Weinstein, che portava non le prostitute ma le giovani attrici nella sua camera. Sentire una mia amica che dice che io ho lavorato con lui, quando lei stava insieme a questo maiale, Fabrizio Lombardo, che mi ha portato nella stanza di Weinstein dicendomi che c'era una festa e invece non c'era nessuno... Ha detto che sarebbe andato a prendere le altre persone invitate alla festa ed è sparito. Weinstein è tornato dal bagno con l'accappatoio e la crema".