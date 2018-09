Asia Argento in lacrime per la morte di Bourdain: “Ha lasciato un vuoto incolmabile”

Per la prima volta da quel tragico 8 giugno 2018 Asia Argento ha parlato del suicidio del compagno, lo chef Anthony Bourdain.

L’attrice - in questi mesi al centro dello scandalo per le accuse di violenza sessuale da parte di Jimmy Bennett - lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Daily Mail TV (qui il video) durante la quale ha raccontato tra le lacrime il dolore per la morte del partner, causa di "un vuoto che non può essere riempito da niente".

“La prima reazione alla notizia che si era tolto la vita è stata rabbia. Ora la rabbia mi ha tenuto viva perché la disperazione non ha fine", ha affermato l’attrice che si è detta colpita da un senso di abbandono, perché Bourdain "aveva abbandonato me e i miei bambini".

Il riferimento è ai suoi due figli, Anna Lou e Giovanni, che nei due anni di relazione con lo chef avevano molto legato con lui.

Jimmy Bennett accusa Asia Argento

Lo stralcio dell’intervista - la seconda parte si vedrà martedì 25 settembre – arriva a poche ore da quella rilasciata da Jimmy Bennett a Non è l’Arena, durante la quale il giovane attore americano ha confermato per la prima volta in uno studio televisivo di essere stato violentato sessualmente dall’attrice quando era ancora minorenne.

Martedì, sempre su Daily Mail Tv, Asia Argento darà la sua versione dei fatti a proposito. Ancora nessuna conferma, invece, rispetto alla sua partecipazione alla prossima puntata di Non è l’Arena che l'ha invitata per controbattere alla verità del ragazzo.