Asia Argento a X Factor dopo la morte del fidanzato: “Tutta la squadra le è vicina”

Sono iniziate ieri 9 giugno a Pesaro le Audizioni per la 12esima edizione di X Factor, il talent musicale che come ogni anno concede a cantanti in erba la possibilità di sfondare nel mondo della musica italiana.

All’interno dell’Adiatric Arena, fino all’11 giugno, 90 aspiranti artisti faranno di tutto per superare la prima fase di selezione dello show e arrivare alla fase più importante che in autuno potrebbe vederli esibirsi in prima serata su Sky.

Accanto ai ‘veterani’ Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli e al conduttore Alessandro Cattelan, ha fatto il suo debutto in qualità di giudice del programma anche Asia Argento, pronta ad affrontare una nuova sfida professionale nonostante il lutto che l’ha recentemente colpita.

Com’è noto, infatti, venerdì 8 giugno l’attrice ha detto addio al fidanzato Anthony Bourdain, morto suicida in una stanza d’albergo a 61 anni.

A lei, seduta per la prima volta alla celebre scrivania del programma, la produzione di X Factor ha voluto dedicare un messaggio su Instagram per esprimere tutta la propria vicinanza in un momento così difficile.

“Il nostro giudice Asia Argento, nonostante stia vivendo un momento difficilissimo, ha scelto di essere presente oggi a Pesaro per il primo giorno di Audizioni. Tutta la squadra di #XF12 le è vicina e rispetta la sua scelta”, si legge sul social.