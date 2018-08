Asia Argento fuori da X Factor? Ecco chi si fa avanti per prendere il suo posto

Asia Argento via da X Factor: chi potrebbe sostituirla?

Mancano ormai pochi giorni alla messa in onda della nuova edizione di X Factor ma il “dilemma Asia Argento” persiste. Dopo le accuse di molestie sessuali ricevute da parte del giovane attore e musicista Jimmy Bennett, non è ancora chiaro cosa abbia deciso di fare la produzione del talent show di Sky. Ma le prime indiscrezioni iniziano a trapelare.

Se qualche ora fa è spuntato il nome di Simona Ventura per sostituire Asia Argento tra i giudici di X Factor, ora è Dagospia a svelare l’identità di un altro prossibile sostituto dell’attrice italiana. Trattasi, udite udite, di Morgan. Sì, proprio lui, l'ex marito della Argento.

Il giornale provocatorio di gossip ha pubblicato una flash news nella quale riporta: “In attesa di chiudere legalmente il contratto con Asia Argento, tra i nomi candidati a prendere il suo posto a ‘X Factor’, riciccia l’ex marito, il vulcanico Morgan: si sarebbe già proposto a Sky”.

Conosciamo bene il controverso rapporto di Morgan con i talent show, X Factor in prima linea, ma ciò non esclude un possibile ritorno dell’ex marito della Argento su Sky. Per ora, comunque, di certo non c’è nulla, anche se a momenti dovrà arrivare il responso definitivo. Alla messa in onda delle prime puntate registrare di X Factor mancano circa 10 giorni (partenza prevista per il 6 settembre) e la produzione deve avere, per forza, un piano B. Siamo molto curiosi di scoprirlo.