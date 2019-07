Asia Nuccetelli: "Tornare in tv? Non sono un'attrice o influencer, la mia vita ora è lo sport"

Il Grande Fratello Vip è solo un ricordo e neanche così bello. Asia Nuccetelli non si è pentita di aver partecipato al reality, ma oggi non lo rifarebbe, come non sembra interessarle il mondo dello spettacolo. Concentrata sull'equitazione - diventata la sua principale attività -, la figlia di Antonella Mosetti ne ha parlato con i follower su Instagram: "Ero veramente piccola e con una mentalità diversa rispetto ad adesso. Ne ho viste di cotte e di crude e sono cambiata molto. Esperienza che forse va fatta con un altro pelo sullo stomaco e un'altra furbizia che a quel tempo non avevo".

Oggi è lo sport la sua priorità. "Non sono un'influencer, non sono un'attrice o una blogger - ha scritto la 22enne sui social -. Sono una sportiva. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro".

Asia Nuccetelli gareggia a livello professionistico insieme al suo cavallo Winkerbell, che recentemente ha avuto un infortunio e dovrà fermarsi per diverso tempo. "La nostra attività agonistica si interrompe e nel futuro si vedrà - ha fatto sapere su Instagram - Verrai inflitrata e penso che io e la mia famiglia troveremo il miglior posto per farti riprendere e farti riposare".