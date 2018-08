Addio a Charlotte Rae, l'indimenticabile "signora Garrett" di Arnold

Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attrice statunitense Charlotte Rae, nota per aver interpretato l'indimenticabile ruolo della governante Edna Garrett nella sit-com 'Il mio amico Arnold', è scomparsa ieri a Los Angeles all'età di 92 anni. A darne notizia ai media locali sono stati i suoi familiari.

L'attrice era stata colpita un anno fa da un cancro alle ossa. Tra il 1978 e il 1980 Rae ha interpretato la parte di Edna nella serie 'Il mio amico Arnold' tornando poi a recitare lo stesso personaggio nella serie televisiva statunitense 'L'albero delle mele', lo spin-off de 'Il mio amico Arnold', andato in onda fino al 1988. Nella serie televisiva, ambientata in una in una scuola d'elite di ragazze, recitava anche un giovane George Clooney. Secondo alcuni media gli attori Leonardo DiCaprio e Jessica Biel sono interessati a recuperare la serie come produttori.