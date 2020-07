L'attrice Naya Rivera, star di 'Glee', scompare durante una gita in barca: era con il figlio

L'attrice statunitense Naya Rivera, famosa per aver interpretato Santana Lopez nello show tv 'Glee' è scomparsa dopo una gita in barca sul lago Piru, in California. Lo hanno riferito le autorità della contea di Ventura.

L'attrice, 33 anni, aveva noleggiato l'imbarcazione insieme al figlio di 4 anni, Josey Hollis Dorsey, che in seguito è stato ritrovato da solo e illeso sulla barca. Il bambino ha riferito agli investigatori che la madre non aveva mai fatto ritorno dopo essere andata a nuotare. Le autorità hanno lanciato un'operazione di ricerca, che finora non ha avuto risultati. Il timore della polizia è che sia annegata.

Proprio un paio di giorni fa, l'attrice aveva postato su Instagram una foto insieme al suo bimbo, scrivendo in didascalia: "Solo noi due".

Naya Rivera, tre anni fa l'arresto

Tre anni fa, invece, Rivera sarì all'onore delle cronache per un episodio di violenza domestica: era stata arrestata ed aveva passato alcune ore in carcere con l'accusa di aver picchiato il marito Ryan Dorsey. L'uomo spiegò di essere stato colpito alla testa durante una passeggiata e proprio di fronte al loro bambino, che all'epoca aveva due anni. Le accuse poi sono state ritirate secondo un accordo stipulato per il mantenimento. Il divorzio dei due è stato ufficializzato nel giugno 2018 al termine di una relazione turbolenta.