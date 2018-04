Aurora Ramazzotti lascia Sky per Mediaset: l'indiscrezione bomba

Dal 2015 ad oggi è sbocciata non solo come donna, ma anche come conduttrice, influencer e testimonial e, presto, potrebbe approdare sulle reti Mediaset. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, classe 1996, figlia d'arte, che da papà Eros ha preso la voce e la tenacia e da mamma Michelle il sorriso, la simpatia e la capacità di bucare lo schermo (quello della tv e anche quello dello smartphone). Secondo un'indiscrezione lanciata da Chi, la 22enne sarebbe in procinto di accettare interessanti proposte lavorative.

"La figlia di Eros e Michelle - si legge sul settimanale di Alfonso Signorini - sarebbe pronta a lasciare Sky per accettare le 'sirene', ovvero le offerte che Mediaset le sta facendo". Chi, per il momento, non ha aggiunto altro. Quali saranno queste offerte che avrebbero portato Aurora Ramazzotti a lasciare Sky per approdare alla tv in chiaro?

Per ora, di certo, sembra esserci solo la partecipazione di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker a The Wall, il game show di Gerry Scotti in onda su Canale 5, in prima serata, da domenica 15 aprile. Mamma e figlia, infatti, comporranno la prima coppia di concorrenti, devolvendo in beneficienza il montepremi vinto. Da quanto riporta Chi, però, sembra che The Wall sia solo la prima di una serie di proposte allettanti che la piccola Aury - come mamma Michelle la chiama - sarebbe in procinto di firmare con Mediaset.

La carriera di Aurora Ramazzotti ha avuto davvero un'impennata negli ultimi anni. Nel 2015, a soli 19 anni, la ragazza ha debuttato come conduttrice del daytime di X Factor su Sky. Nel frattempo si è fatta strada sui social, con foto e video (alcuni davvero esilaranti in compagnia di Michelle Hunziker). Ed è con oltre un milione di followers che la Ramazzotti si è fatta notare persino da grandi brand come Nike, che l'ha scelta come testimonial di una sua campagna.

Tra social, moda e tv, dunque, Aurora sembra sapere il fatto suo. In questi anni ha superato critiche, pregiudizi e potrebbe essere davvero pronta per una conduzione sui canali Mediaset, magari insieme a mamma Michelle.