Aurora Ramazzotti sbarca in radio, per lei due programmi su Rtl e Radio Zeta

La tv per ora può attendere. Dopo l'esperienza sul piccolo schermo con il Daily di 'X Factor' e 'Vuoi scommettere?', accanto alla mamma Michelle Hunziker, per Aurora Ramazzotti si aprono le porte della radio. Anzi, si spalancano visto che per lei arrivano ben due programmi.

'The Flight', su Rtl, che la vede protagonista al social corner, e 'Generazione Zeta', talent che conduce su Radio Zeta insieme a Marco Falivelli. A fare il tifo per lei, ovviamente, Michelle, che la ascolta in macchina e le dà il massimo supporto nelle sue ig stories.

Sarà un anno impegnativo per Aurora, che non è detto abbia accantonato definitivamente la televisione. Seguire le orme della mamma è sempre stato il suo sogno più grande e quella radiofonica sarà sicuramente un'esperienza che la aiuterà a migliorarsi, ma soprattutto a dimostrare di essere molto di più che la 'figlia di'.