X Factor, Aurora Ramazzotti perde il "Daily": il suo posto va a due cantanti

In molti attendevano la conferenza stampa di X Factor - tenutasi oggi a Milano - per conoscere chi avrebbe sostituito Asia Argento. E, invece, è stata un'altra notizia a sorprendere gli addetti ai lavori e tutti gli appassionati della trasmissione di Sky: anche un'altra donna di X Factor non ci sarà nella nuova edizione del talent.

Aurora Ramazzotti via da X Factor

Si tratta di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle ed Eros non presenterà il Daily di X Factor 12. Al suo posto ci saranno Benji e Fede. Presenti anche in conferenza stampa, i due cantanti, idolo dei giovani, hanno commentato su Instagram il loro ingresso nel talent come conduttori:

"Abbiamo accettato questa nuova sfida: quest’anno saremo i conduttori del Daily di @XFactorItalia Orgogliosi che per la prima volta nella storia del programma questo ruolo sia stato assegnato a due musicisti. Ci vediamo dal 19 Ottobre tutti i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì su @SkyUno ".

Una bella novità, una sfida tutta nuova per le giovani star, alla prima vera esperienza da conduttori di un programma di spicco qual è X Factor. Per Aurora Ramazzotti ci saranno altri progetti all'orizzonte, magari su Mediaset dove la giovane conduttrice ha riscosso già successo in coppia con mamma Michelle? Staremo a vedere se lei stessa svelerà qualcosa nei prossimi giorni.