"Avanti un Altro - An italian crime story", Bonolis 'processato' per crimini televisivi

Esiste un programma più amato e seguito di “Avanti un Altro”? Apparentemente no, eppure questo show, e soprattutto il suo conduttore, si sono macchiati di crimini indicibili nei confronti del pubblico televisivo e forse dell’umanità intera. Mercoledì 13 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale di “Avanti un altro”, declinato con il sottotitolo “An italian crime story”, che raccoglierà le peggiori e nefaste gesta delle oltre 1000 puntate dei suoi sette anni di vita televisiva.

Gianluigi Nuzzi processa Paolo Bonolis

Per fare luce su questo crimine televisivo è stato 'scomodato' il giornalista di “Quarto Grado” Gianluigi Nuzzi che arriverà a Roma, negli studi di “Avanti un altro”, sulla scena del crimine, affinché questo incontro/scontro si svolga nella sede ufficiale dove i tanti, troppi, 'crimini televisivi' sono stati commessi negli anni. Riuscirà il giornalista, dall'alto della sua esperienza, a far luce sul disegno criminale che si nasconde dietro la folle trasmissione? Esiste una responsabilità da parte dei telespettatori? Si sta proteggendo qualcuno?

Durante lo speciale verranno mostrati al conduttore Bonolis spezzoni del quiz show ritenuti, ingenuamente dal pubblico, più divertenti. Nuzzi, scaverà in profondità i messaggi subliminali nascosti in questi filmati apparentemente innocenti, svelando dettagli clamorosi e raccapriccianti, mettendo alle strette il noto conduttore perché sveli finalmente al pubblico il suo disegno criminoso.

Un’ora e mezza di contributi video e sorprendenti testimonianze, in attesa della confessione finale: Bonolis si dichiarerà colpevole o innocente?