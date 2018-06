Colpaccio di Bonolis, in prima serata con Barbara d'Urso e Gigi D'Alessio

Paolo Bonolis approda in prima serata con il suo "Avanti un altro", ma solo per una puntata (almeno per ora). Mercoledì 6 giugno, su Canale 5, appuntamento speciale con il game show.

Per una sera il meccanismo del gioco verrà completamente rivoluzionato e i concorrenti, divisi in due squadre, "realtà" contro "reality", si misureranno con le bizzarre domande del padrone di casa, affiancato come sempre da Luca Laurenti. A giocare nella squadra dei reality Alessia Mancini, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Franco Terzulli e Marco Ferri.

Tra le tante soprese, nel corso della serata, i due mattatori riceveranno un regalo inaspettato: entrerà in studio Barbara d'Urso. Super ospite della puntata anche Gigi D'Alessio, inoltre un'inedita versione di Laura Palmer.

Spazio alla beneficenza. Il montepremi sarà infatti devoluto alla Onlus CE.R.S (www.adottaunangelo.it) che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità e alle loro famiglie.

Non mancherà il salottino con i suoi eccentrici personaggi, capitanati da Miss Claudia, (Claudia Ruggeri), oltre alla dottoressa Maria Mazza, la bonas Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniell Nillson e la bona sorte Francesca Bramilla.