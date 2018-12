Lutto per 'Avanti un altro', muore l'ex valletto Michelone a soli 47 anni

Michele Volpe, per tutti 'Michelone', è prematuramente scomparso, a soli 47 anni, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Era stato valletto per una sera di Avanti un altro, in molti lo ricorderanno per la sua stazza e per il suo codino.

In passato, aveva partecipato come comparsa anche ad alcuni episodi di ‘Distretto di polizia’ e ‘Codice rosso’. A stroncarlo, troppo presto, sembra sia stato il suo eccessivo peso.

Michelone, come è morto

Michelone pesava circa 200 chili e l'imponente stazza gli aveva comportato diversi problemi di salute, tra cui crisi respiratorie. A ritrovarlo senza vita, nel suo letto, è stata la mamma dell’ex valletto di Avanti un altro, con cui Michele viveva insieme al figlio Manuel.

Michelone era stato per anni un assiduo frequentatore del mondo delle palestre, poi, a causa di un brutto incidente stradale, aveva dovuto interrompere e, anche per questo, era notevolmente aumentato di peso.

I funerali si terranno oggi, 29 dicembre, alle 15, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Terni.