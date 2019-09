Da ‘Ciao Darwin’ ad ‘Avanti un altro’: Sara Croce è la nuova Bonas

New entry nel Minimondo del popolare gioco preserale di Canale 5 ‘Avanti un altro’: Sara Croce, la bellissima 21enne che il pubblico televisivo ha avuto modo di ammirare come Madre Natura di ‘Ciao Darwin’, è stata scelta come ‘Bonas’ al posto di Laura Cremaschi. Ad anticiparlo è il settimanale Spy che racconta la già avvenuta registrazione di due puntate del programma.

Chi è Sara Croce

Ma chi è Sara Croce, nuova Bonas di ‘Avanti un altro’ che prende il posto che è stato di Laura Cremaschi e prima ancora di Paola Caruso? Originaria di Garlasco, in provincia di Pavia, Sara Croce vive a Milano ed è iscritta alla facoltà di Comunicazione d'Impresa alla IULM di Milano. Alta 1.82 m, occhi azzurri e capelli lunghi e biondi, nel 2017 Sara ha partecipato a Miss Italia arrivando quarta, e in occasione dei 55 anni di Diabolik, è stata Eva Kant nella tavole originali di Enzo Facciolo. Ha estasiato il pubblico sfilando come Madre Natura nella sesta puntata di Ciao Darwin, ruolo che ha sempre voluto interpretare sin da ragazzina, quando guardava il programma da casa.

Sara Croce e Andrea Damante, il flirt estivo

Per quanto riguarda la vita privata, Sara Croce ha avuto un breve flirt estivo con Andrea Damante, ex compagno di Giulia De Lellis. “Non è un flirt estivo, questa volta faccio sul serio”, aveva promesso lui commentando le foto che lo vedevano baciare la modella, ma evidentemente, il loro è stato solo un fuoco di paglia che si è spento di pari passo con la calura estiva...