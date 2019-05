Pratiful, "Il bambino doveva fare la voce rotta e fingere un tumore alla gola": la testimonianza dell'avvocato

(Nel video sopra la testimonianza dell'avvocato della famiglia del bambino coinvolto)

Da un giallo si è passati al noir. Diventano sempre più tetre le tinte di Pratiful, la maxi truffa mediatica - e non solo - messa in piedi da Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che ora si accusano a vicenda. Di confessione in confessione continuano a emergere dettagli inquietanti, come il coinvolgimento di un bambino di 11 anni che per un pomeriggio ha recitato la parte di Sebastian, il figlio adottivo di Mark Caltagirone e della showgirl.

Portato al bar da Pamela Perricciolo, che per anni ha corteggiato la famiglia per averlo nella sua scuderia, all'11enne era stato fatto credere di dover sostenere un provino per una fiction in cui appunto doveva vestire i panni del figlio adottivo di un imprenditore. I finti casting sono durati mesi e al bambino veniva richiesto anche di inviare video messaggi (uno proprio a Barbara d'Urso prima del Grande Fratello) e note vocali. Qui il particolare più sconvolgente di tutta la vicenda, come ha fatto sapere l'avvocato della famiglia del minore, intervenuto a 'Live - Non è la d'Urso' mercoledì sera: "Il bambino ha detto che doveva fare la voce rotta perché aveva un tumore alla gola. Doveva interpretare un bambino povero che veniva affidato a un imprenditore e il nome dell'attrice protagonista non gli era ancora stato svelato. Gli dicevano che non poteva raccontare nulla. La famiglia non poteva mettere le sue immagini sui social e ora capiamo perché".

"Il bambino ha sempre raccontato che questi messaggi li doveva mandare a Pamela Perricciolo - ha spiegato ancora il legale - Dall'agenzia hanno fatto pressioni per averlo, non gli hanno fatto nemmeno pagare l'iscrizione. I genitori si sono fidati di lei. C'è la prima scena del treno e il bambino doveva salutare la madre che partiva. La seconda è quella del bar, la Perricciolo va a prendere il bambino e rassicura i genitori. E' lì che incontra Pamela Prati al bar".

Un racconto scioccante che ha provocato l'ira di Barbara d'Urso e degli altri ospiti in studio. Quando tutto ci sembrava già troppo, ecco un altro grave tassello di una storia su cui non sembra mai voler calare il sipario.