Bake Off Italia 2018, si cambia: tutte le novità dell'edizione in partenza

Questa sera, in prima serata su Canale 31 torna Bake Off Italia - Dolci in Forno. Il cooking show - esclusivamente dedicato ai dolci - sarà ancora condotto da Benedetta Parodi che è al timone della trasmissione sin dalla sua nascita.

Ad accompagnarla in questo dolce viaggio saranno Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara, tutti e tre confermati nel ruolo di giudici di Bake Off Italia.

Bake Off Italia, puntate

Le puntate saranno 14 in tutto, ognuna da 90 minuti. L'obiettivo sarà quello di trovare il sesto miglior pasticcere amatoriale d'Italia. Ci saranno le due prove consuete, quella tecnica e quella creativa e, in più ci sarà anche una prova a sorpresa, dedicata a creazioni scenografiche. Nella prima puntata, in onda questa sera, si definirà la rosa degli aspiranti pasticceri che prenderanno parte alla gara.

Bake Off Italia, tutte le novità di questa stagione

Nella nuova edizione di Bake Off Italia - oltre alla prova scenografica - ci sarà un'altra grande novità. Al termine delle 14 puntate in programma, infatti, ci sarà un torneo intitolato Bake Off - Stelle di Natale e condotto da Kasia Follesa.

Si tratterà di uno spazio nel quale gli ex vincitori delle precedenti edizioni si sfideranno per vincere il titolo di "Migliore dei migliori". Sempre Kasia Follesa sarà al timone del daytime, dal nome Bake Off Extra Dolce, da lunedì 10, ogni giorno alle 14,20 su Real Time.