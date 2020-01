'Bake Off Italia - All Stars Battle', Flavio Montrucchio conduce la sfida delle sfide con i giudici che scendono in campo per la prima volta. Da venerdì 3 gennaio, in prima serata su Real Time, lo speciale che tutti attendevano: i migliori pasticceri amatoriali delle stagioni passate si sfideranno a colpi di dolci per vincere il titolo di Migliore tra i Migliori.

Sotto l'iconico tendone immerso nel parco di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB), si riaccendono i forni e ci si prepara alla sfida delle sfide con un nuovo padrone di casa, Flavio Monstrucchio, volto sempre più amato dal pubblico di Real Time e pronto a partire anche con la nuova avventura di 'Primo Appuntamento' (dal 7 gennaio in prima serata sul canale 31 del gruppo Discovey).

Tre squadre di ex concorrenti, che si sono meritati una seconda possibilità, avranno 3 capitani d'eccezione: Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara. In ogni puntata dovranno affrontare 3 nuove prove: la prova rush, una corsa contro il tempo nella preparazione di un dolce; la prova wow, dove dovranno rispettare la parola d'ordine, "stupire"; infine la prova extreme, l'ultima chance per salvarsi. Nell'ultima puntata i concorrenti rimasti si affronteranno uno contro l'altro: solo uno sarà il vincitore e alzerà il trofeo.

'Bake Off Italia - All Stars Battle', gli ospiti

12 pasticceri per una gara inedita e ricca di soprese e ospiti: nel tendone arriveranno i talentuosi ballerini di Amici, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, il cake designer Marco Failla, l'hair stylist delle vip Federico Fashion Style, la pasticcera Melissa Forti, lo chef Misha Sukyas, il food mentor Marco Bianchi, lo chef Simone Rugiati e l'associazione degli Alpini di Arcore.

Su Dplay.com, il servizio OTT di Discovery Italia, sarà possibile rivedere sempre e ovunque, attraverso differenti device e in modalità gratuita on demand, le puntate del programma dopo la messa in onda. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. L'hashtag ufficiale del programma è #BakeOffItalia #AllStarsBattle.