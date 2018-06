Balalaika, si cambia: va via uno dei pezzi forti della trasmissione

Rivoluzione in casa Balalaika

Il “purché se ne parli” non sembra funzionare bene per Balalaika. Il programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, che sta accompagnando i Mondiali di calcio di Russia, ha fatto parlare di sé fin dall’inizio, non tanto per i commenti calcistici, ma per il trash che ha propinato e per tutte quelle battutine hot riferite, in particolar modo, a Belen Rodriguez, personaggio fisso della trasmissione e alla Blasi.

Ma, ora, si cambia. O, almeno, così sembra. A poche ore dalla prossima puntata, che andrà in onda sabato sera, nel dietro le quinte di Balalaika è in atto una rivoluzione. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, il regista Fabio Calvi dovrebbe andare via, per lasciare il suo posto a Paolo Riccadonna (che arriva direttamente da Tiki Taka).

Balalaika: cosa cambia?

Il perché di questo cambiamento? La necessità di puntare sul calcio e sui commenti inerenti alle partite, levando un po’ di spazio all’intrattenimento. Dopotutto il malcontento, nelle ultime puntate, era generale. Da Belen, sempre più infastidita per le battute su di lei e sulla sorella Cecilia a Ilary Blasi che, secondo indiscrezioni, è sempre più nervosa e amareggiata da come il programma sta andando avanti.

L’arrivo di Riccadonna sarà un tentativo in extremis per risollevare le sorti della trasmissione? E davvero Balalaika cambierà passo e stile? Vedremo cosa accadrà nella prossima puntata.