Balalaika: la performance a luci rosse e la proposta hot di Belen

Gli ascolti del venerdì sera televisivo sono andati alle reti Mediaset e a Canale 5, in particolare, per il match Portogallo-Spagna dei Mondiali di calcio. Ma, per quanto riguarda Balalaika, le critiche hanno superato gli applausi.

Tolto il fatto che, per molti, il programma avrebbe potuto conquistare una fetta molto più consistente di telespettatori - visti i popolati conduttori (Ilary Blasi e Nicola Savino) e gli ospiti in studio (Belen, il Mago Forest e Diego Abatantuono) - è stata in particolar modo una performance a luci rosse a scatenare le polemiche.

Un uomo nudo a Balalaika

Dieci minuti prima della mezzanotte, Ilary Blasi ha presentato uno speciale talent show, nel quale, puntata dopo puntata, talenti italiani si scontreranno con talenti di altre nazionalità, nelle discipline più assurde. Il talento italiano, presente nella prima puntata di Balalaika, si è cimentato nello stendere e nel far volteggiare l’impasto di una pizza. Poi, è entrato un uomo asiatico, il quale, contro ogni aspettativa – almeno dei telespettatori – si è denudato al centro dello studio e ha dimostrato di poter tenere in equilibrio sui gioielli di famiglia una tazzina di caffè.

Uno spettacolo altamente trash che non è piaciuto ai telespettatori e, immaginiamo, neanche al pubblico in studio, il quale, a differenza di chi era a casa, ha dovuto vedere proprio tutto. Ilary Blasi di fronte all’orribile spettacolo non ha trattenuto le risate, anzi, ha fatto fatica a smettere di ridere.

La proposta hot di Belen

“Se vince il concorrente giapponese faccio la stessa cosa, mi spoglio anche io”, ha detto ironica Belen. Ma il pubblico l’ha presa in parola e ha fatto vincere proprio l’uomo nudo e la sua performance scabrosa.

Se la Rodriguez ha preferito non tornare sull’argomento, gli utenti del web hanno continuato a parlare della questione. “La capacità di Mediaset di trasformare qualsiasi tipo di programma in un programma trash è scandalosa. Secondo me ormai non lo fanno neppure più apposta”, ha commentato qualcuno. “Come sprecare l'esclusiva dei mondiali partorendo una delle più enormi scemenze, delle più stupide inutilità televisive, uno sciocchezzaio immondo, un trash che più trash non si può, che parla tutto tranne che di calcio. #Balalaika è osceno”, ha aggiunto un altro. E la raffica delle critiche è stata lunghissima.

Insomma, per Balalaika non possiamo proprio dire “Buona la prima”. La seconda andrà meglio?