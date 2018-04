Ballando, gli avvocati dell'ex di Gessica Notaro: "Mandate via Lucarelli e Bruzzone"

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha preso pubblicamente le parti di Gessica Notaro, concorrente dello show del sabato sera di Rai Uno e destinataria della lettera inviatale dagli avvocati dell’ex fidanzato Edson Tavares, condannato a 10 anni per averle gettato l’acido in faccia sfregiandola e a 8 anni per lo stalking.

I legali dell’uomo avevano invocato l’intervento delle autorità competenti per far sì che la Notaro non citasse più il loro assistito, richiesta che ha inevitabilmente sollevato la reazione della conduttrice del programma e anche quella dei giudici, in particolare di Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone.

A qualche giorno dalla diretta televisiva durante la quale anche Cristina Ich aveva detto “la sua” con un gesto poco elegante dal quale la stessa Carlucci si era trovata a dissociarsi, gli avocati di Tavares hanno nuovamente replicato con una nuova missiva.

“Quello che è accaduto sabato 7 aprile nella trasmissione è gravissimo. Per gli insulti e gli attacchi che abbiamo ricevuto, per il modo in cui giudici e concorrenti commentano una vicenda processuale che non conoscono, e che non è ancora arrivata alla fine visto che finora c’è stata una sentenza di primo grado. Non possiamo continuare a tollerare quello che accade a Ballando con le stelle” hanno fatto sapere Riccardo Luzi e Alessandro Pinzari nel testo pubblicato dal Resto del Carlino.

I legali ora sono pronti ad inviare un’altra lettera al ministero della Giustizia e all’autorità di vigilanza della Rai, per chiedere “una volta per tutte di mettere fine a quel processo mediatico che si è scatenato contro Tavares nel programma televisivo. C’è in gioco una questione essenziale, un tema di diritto: i processi vanno fatti in aula, non in televisione. Chiediamo di porre fine a questa situazione, che non fa altro che esasperare in vista del processo alla Corte d’Appello”.

I legali, poi, hanno indicato anche i nomi della giudice e dell’opinionista del programma: “Per come si sono comportate e per quello che hanno detto, Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone vanno subito allontanate dalla trasmissione: è quello che chiederemo alla vigilanza della Rai e al ministero della Giustizia”.

La replica di Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone

Selvaggia Lucarelli ha commentato la vicenda su Facebook: "Tavares, nei giorni scorsi, aveva scritto ai giornali che Jessica sta usando la vicenda processuale per fare show. Ebbene sì. Sono colpevole di aver dichiarato ‘non ci pronunciamo sui diritti processuali di Tavares, che lui però non interferisca sul diritto di Jessica di essere felice’” ha scritto la giudice del programma per poi concludere: “Ricordo agli avvocati di Tavares (buffo che debba ricordarlo io a chi la legge l’ha studiata) che il diritto di espressione è garantito dall’articolo 21 della Costituzione. E se non lo ricordano glielo rammenterà il comunicato del mio avvocato. Che non cerca visibilità sulla pelle della sua assistita, grazie al cielo".

Chiara anche Roberta Bruzzone: “Dalla parte di Gessica sempre e comunque ... scrivessero pure al Papa” ha fato sapere la criminologa per poi aggiungere: "Spero proprio mi convochi sia il Ministro di Giustizia che la Vigilanza Rai...e, già che ci siamo, anche la corte di Strasburgo, che va tanto 'di moda” ultimamente...ora di questi “signori' si occuperà il mio legale".