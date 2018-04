Ballando con le stelle, Milly Carlucci ci riprova con Garko

Dopo il successo di sabato scorso con Al Bano e Romina, che sono valsi a Milly Carlucci la prima vittoria della stagione in termini di ascolti contro la titanica Maria De Filippi, si riaccendono i riflettori su "Ballando con le stelle".

Protagonista sabato 14 aprile del dance show di Rai 1 Gabriel Garko. L'attore torinese, ballerino per una notte, si esibisce in un sensuale tango sulle inconfondibili note del brano "Kiss" di Prince, accompagnato dalla bellissima Gioia Giovanatti. A valutare la performance, come sempre, Sandro Mayer e il punteggio ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara per la classifica finale.

Occhi puntati anche sulla gara. Queste le coppie ancora in gioco: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei;; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Quattro coppie sono state eliminate nelle puntate precedenti, Don Diamont – Hanna Karttunnen e Stefania Rocca - Marcello Nuzio, Eleonora Giorgi – Samuel Peron, Cristina – Luca Favilla, ma la loro corsa non è finita. Tra qualche settimana, infatti, avranno la possibilità di rientrare in gara.

Nel corso della serata anche il secondo appuntamento con il torneo "Ballando con te", dedicato alla gente comune. Gli artisti che si sfidano questo sabato sono la giovane ballerina di Torino, Aurora Nobile, e il gruppo laziale degli Starlight Company, talentuosi ballerini di Ladispoli e Cerveteri.

Come sempre presente in studio l'inflessibile giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L'ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione e, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, oppure inviando un sms allo 475.475.1 da telefono mobile.