Ballando con le stelle: il primo eliminato della 13esima edizione

E' Don Diamont il primo eliminato della nuova edizione del programma televisivo Ballando con le stelle. Il fortunato show, in tv ormai da 13 anni, è condotto come di consueto da Milly Carlucci e vede tra i protagonisti alcuni dei nomi più in voga dello star system non solo italiano.

Ballando con le stelle - I concorrenti

Milly Carlucci è affiancata dal musicista Paolo Belli e dalla sua band. A giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara ci sono Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Inoltre un terzo conduttore affiancherà Carlucci e Belli, si tratta di un robot. Ecco i nomi delle stelle che daranno prova del loro talento durante le performance danzanti guidati da maestri e professionisti: Cesare Bocci, Giovanni Ciacci, Don Diamont, Giaro Giarratana, Akash Kumar, Amedeo Minghi, Massimiliano Morra, Francisco Porcella, Eleonora Giorgi, Nathalie Guetta, Gessica Notaro, Stefania Rocca, Cristina Ich.

Don Diamont è stato eliminato

Il primo concorrente a essere eleminato è Don Diamont. L'attore, uno dei più amati dal pubblico televisivo italiano soprattutto perché interprete della fortunata soap opera americana Beautiful, si è esibito insieme a Karttunen, sua compagna durante questa nuova esperienza. L'esibizione, nonostante l'impegno dell'attore, non ha convinto i giudici.