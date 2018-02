Ballando con le stelle, Milly annuncia il cast completo e poi svela: "Ci sarà un terzo conduttore"

Si sta per aprire il sipario sulla tredicesima edizione di "Ballando con le stelle", e a due settimane dal via Milly Carlucci ha annunciato il cast completo.

A sfidarsi a colpi di tango, salsa e chi più ne ha più ne metta, gli attori Cesare Bocci, Massimiliano Morra, Don Diamont, Eleonora Giorgi, Stefania Rocca e Nathalie Guetta. E poi ancora il cantante Amedeo Minghi, il surfista Francisco Porcella, l'ex miss Gessica Notaro, lo stylist Giovanni Ciacci, che per la prima volta nella storia del talent ballerà con un uomo (Raimondo Todaro), la top model rumena Christina Ich e i due super modelli Akash Kumar e Giaro Giarratana.

Confermata la giuria con Carolyn Smith al comando, affiancata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. La vera novità sarà proprio al fianco di Milly Carlucci, che quest'anno oltre all'inseparabile Paolo Belli, sarà spalleggiata da un altro conduttore, come ha svelato a Domenica In: "Siamo sempre stati Paolo Belli ed io i conduttori della serata, quest'anno c'è un terzo conduttore con noi. E' una notizia per voi: un terzo protagonista". Nessun nome, ma la conduttrice si lascia sfuggire qualche dettaglio: "E' giovane, bello, atletico e alto, molto alto".