Ballando con le stelle: vince la finale Cesare Bocci, lacrime e commozione negli studi Rai

Un tripudio di emozioni, di applausi e soprattutto di sorrisi. Si può sintetizzare così l’ultima puntata del talent show targato Rai “Ballando con le stelle” andato in onda nella serata di ieri sabato 19 maggio. A vincere questa edizione del programma l’attore Cesare Bocci che si è esibito insieme alla ballerina professionista Alessandra Tripoli. Per il vincitore anche il commento di Carolyn Smith: “Una delle migliori performance mai viste qui”.

L’ultima puntata di Ballando con le stelle

Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo. I Vip in gara a Ballando con le stelle, si sono sfidati a suon di ballo durante la finalissima, una delle puntate più attese della stagione. Milly Carlucci, come sempre affiancata da Paolo Belli, finalmente, è stata un’ottima padrona di casa: nella puntata di sabato 19 maggio Selvaggia Lucarelli ha indossato una maglia con su scritto "Comunque con me gli sponsor restano".

Le coppie che si sono sfidate a suon di ballo

Le coppie che si sono sfidate nell’ultima puntata della trasmissione Ballando con le stelle 2018 sono state: Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando, queste le coppie in gara per la finale. I primi ad esibirsi sono stati Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, a loro sono seguiti Francisco Porcello e Anastasia, ancora Giaro e Lucrezia, poi è toccato a Jessica Notaro e al suo maestro Stefano e ancora Giovanni Ciacci e Todaro e infine Nathalie Guetta e il maestro Simone che ha commentato: “Mi mancherà”.