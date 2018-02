Ballando con le stelle 2018, il cast: i primi nomi ufficiali

La 13esima edizione di ‘Ballando con le stelle’ prende il via sabato 10 marzo in prima serata su Rai Uno.

I nomi dei vip che scenderanno in pista per sfidarsi a colpi di ballo e lasciarsi giudicare dall’implacabile giuria e dal pubblico sarebbero stati annunciati via via nel corso delle varie trasmissioni del primo canale Rai, se non fosse stato per la morte del produttore Bibi Ballandi che ha modificato ogni programma in merito.

Al momento, pertanto, i vip ufficialmente indicati nel cast di Ballando con le stelle 2018 sono:

Francisco Porcella, surfista sardo-hawaiano; Nathalie Guetta, attrice francese; Stefania Rocca, attrice italiana.