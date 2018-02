Ballando con le stelle, Cristina Ich concorrente: scheda e foto

Milly Carlucci ha annunciato Cristina Ich come concorrente della 13esima edizione di Ballando con le stelle. Poco conosciuta al pubblico televisivo, la showgirl 31enne è nata in Moldavia e vanta un numeroso seguito di fan sui social.

Cristina Ich, carriera e vita privata

Come ha raccontato in un’intervista per GQ Italia, Cristina ha iniziato la sua carriera da modella quando a Bucarest, città in cui si è trasferita circa dieci anni fa, posando per marchi rumeni di vestiti e cosmetici. In seguito ha intrapreso la carriera da attrice e da youtuber realizzando video che sono diventati virali nel suo paese d’origine, la Romania.

Dopo una storia sentimentale durata 2 anni, oggi Cristina si dice single: “Un uomo per conquistarmi deve essere sicuro di sé, avere competenze e qualità” ha confidato.

Pronta per lanciare una linea di cosmetici, la showgirl pensa anche di continuare la strada artistica come attrice e chissà se Ballando con le stelle potrà essere il trampolino giusto verso la sua realizzazione.