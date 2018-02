Ballando con le stelle, Eleonora Giorgi concorrente: scheda e foto

Eleonora Giorgi entra nella squadra di vip provetti ballerini della 13esima edizione di Ballando con le stelle. L'annuncio è stato da dato da Milly Carlucci nel corso di Uno Mattina.

Eleonora Giorgi, carriera e vita privata

Nata da madre italiana e padre ungherese nel 1953, la carriera dell’attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica è ricca di esperienza e successi, iniziati nel 1973 con il ruolo di protagonista in “Storie di una monaca di clausura”.

Da ricordare sono le sue interpretazioni in alcuni dei film più famosi della commedia italiana, come ‘Mia moglie è una strega’ con Renato Pozzetto, ‘Borotalco’ con Carlo Verdone per cui è stata premiata con un David di Donatello), Sapore di mare 2 - Un anno dopo, Compagni di scuola, nuovamente con Carlo Verdone. Negli anni novanta e duemila, la sua attività di attrice si è concentrata maggiormente in televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo come ‘Morte di una strega’ e Lo zio d’America'.

È stata sposata con Angelo Rizzoli, da cui ha avuto il figlio Andrea, e poi con l’attore Massimo Ciavarro, padre del suo secondogenito Paolo.