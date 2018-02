Ballando con le stelle, Francisco Porcella concorrente: scheda e foto

Francisco Porcella è il surfer sardo-hawaiano che da sabato 10 marzo scenderà in pista per misurasi con gli avversari ballerini di ‘Ballando con le stelle’.

Francisco Porcella, carriera e vita privata

Classe 1989, Francisco Porcella è nato in Sardegna da padre cagliaritano e madre newyorkese. Comincia la sua carriera con il windsurf che pratica per oltre dieci anni a livello professionale grazie ad una passione trasmessa dal papà, il radiocronista Pietro Porcella e condivisa con il fratello Niccoló, anche lui surfer professionista. A febbraio 2017 ha cavalcato un’onda di 22 metri in Portogallo e si è aggiudicato l’Oscar del surf.

Grazie al suo fisico statuario, Francisco Porcella è stato scelto come testimonial nella campagna della nuova collezione del marchio Intimissimi. È fidanzato con Beatrice, una ragazza cagliaritana.