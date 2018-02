Ballando con le Stelle 2018, l'Oscar del surf Francisco Porcella entra nel cast

Torna sabato 3 marzo il tradizionale appuntamento del sabato sera di Rai 1 con "Ballando con le Stelle".

Il programma condotto da Milly Carlucci si prepara a scaldare i motori e, per quest’anno, ha già anticipato l’arrivo di cinque appuntamenti in daytime a partire dal 26 febbraio nella fascia prandiale, a fare da preludio alla première della 13esima edizione.

Il cast è ancora segretato anche se già da alcune settimane si rincorrono diversi rumors. E uno di questi sarebbe stato confermato. Il primo concorrente ufficiale di "Ballando con le Stelle 2018", infatti, sarà Francisco Porcella, il surfista sardo-hawaiano, vincitore dell’Oscar del surf mondiale per aver cavalcato un’onda gigante di quasi 30 metri, nonché testimonial di Intimissimi- Uomo e figlio del noto giornalista sportivo Pietro Porcella.

Nei giorni scorsi è stato proprio il padre a rivelare ai microfoni di YouTg.net che Francisco farà parte della rosa dei partecipanti del programma condotto da Milly Carlucci. La conferma, più tardi, è giunta dallo stesso surfista che ha ammesso stupito di essere stato chiamato a far parte dello show del sabato sera di Rai 1.

“Non me lo aspettavo minimamente. Ho più paura a partecipare al programma che a cavalcare onde giganti” ha raccontato al quotidiano sardo d’informazione online Vistanet.

Il sexy surfista, dunque, sarebbe ufficialmente pronto a lanciarsi in questa nuova avventura e chissà che in pista non dia prova di avere la stessa audacia che dimostra sulle onde .