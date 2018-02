Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci concorrente: scheda e foto

Giovanni Ciacci lascia temporaneamente ‘Detto Fatto’ per scendere sulla pista da ballo di Ballando con le stelle.

L’annuncio è arrivato per bocca di Milly Carlucci, intervenuta telefonicamente nella puntata del programma di Rai Due condotto da Caterina Balivo: “Giovanni, tu non hai capito in che guaio ti sei messo… Saranno lacrime e sangue” lo ha avvertito la conduttrice del talent, rassicurata dal costumista ed esperto di look che ha assicurato: “Io vengo per vincere”.

Nel programma Giovanni Ciacci ballerà in coppia con un uomo, come già accaduto in passato con Mauro Coruzzi che gareggiò insieme a Raimondo Todaro sotto le spoglie di Platinette.

Giovanni Ciacci, carriera vita privata

Giovanni Ciacci, nato a Siena nel 1971, è un costumista e curatore d’immagine di personaggi del mondo dello spettacolo, diventato noto in seguito alla sua collaborazione con Valeria Marini ai tempi del Bagaglino. In seguito ha lavorato come stylist con grandi fotografi e registi, come Bigas Luna, Helmut Newthon, Hellen Von Unwert, e con Stefano Dominella presidente della Maison Gattinoni.

Da anni è presenza fissa nel programma ‘Detto Fatto’ come commentatore di look, costume, gossip.

Ciacci è stato legato a “un uomo molto famoso” di cui non ha mai rivelato il nome. Parlando del suo libro ‘Barba e baffi’ Ciacci ha dichiarato al sito gay.it: “La mia passione per il mondo della barba? Tutta colpa, o merito, del mio primo fidanzato! Un uomo molto famoso che ho condiviso, a lungo, con un altro uomo”.