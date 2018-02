Ballando con le Stelle 2018, notizie, puntate, anticipazioni: tutte le informazioni

Ballando con le Stelle 2018 parte sabato 3 marzo in prima serata su Rai Uno. Per il talent che mette alla prova il talento e le abilità dei vip chiamati a cimentarsi con la danza si tratta della 13esima edizione.

Alla conduzione del programma, come sempre, Milly Carlucci, affiancata dal musicista Paolo Belli e dalla implacabile giuria che anche quest’anno dovrebbe essere composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Nella scorsa edizione, il giornalista Sandro Mayer e la criminologa Roberta Bruzzone hanno occupato ruoli da opinionisti, mentre Valerio Scanu si è occupato della parte social del programma: la loro presenza dovrebbe essere riconfermata, ma per il cantante il ruolo potrebbe essere diverso (indiscrezioni lo vorrebbero tra i concorrenti in gara).

A fare coppia con i vip in gara sono i maestri Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Samanta Togni, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Ekaterina Vaganova, Maykel Fonts, Marcello Nuzio, Stefano Oradei, Ornella Boccafoschi e Raimondo Todaro.

Immancabile la presenza sempre diversa, puntata dopo puntata, del ‘Ballerino per una notte’, personaggio del mondo dello spettacolo italiano o straniero che si esibisce per una puntata. Il punteggio ottenuto dal giudizio della giuria presente in studio migliora la posizione in classifica di una delle coppie in gara.

Ballando con le Stelle 2018, come funziona

Le coppie ballano danze caraibiche, latino-americane, tango e valzer, e vengono giudicate dai giudici con voti da 1 a 10. Poi spetta al televoto scegliere chi eliminare tra le ultime coppie classificate. Chi è eliminato può rientrare in gara quando in caso di ripescaggio.

Ballando con le stelle 2018, come si vota

Per votare bisogna chiamare da telefono fisso il numero 894.001 o mandare un sms al numero 475.475.1 da telefono mobile.

Ballando con le stelle 2018, i vip concorrenti

Il cast è deciso e si aspetta solo l'annuncio ufficiale che sarebbe dovuto avvenire nel corso di questi gironi. Tuttavia, la morte del produttore Bibi Ballandi e l'annuncio in diretta reso alla conduttrice Milly Carlucci hanno indotto lo staff a sospendere l'annuncio.

Al momento due i nomi certi: quello di Francisco Porcella, surfista sardo-hawaiano, vincitore dell’Oscar mondiale di surf nonché testimonial di una nota pubblicità di intimo (annunciato da lui stesso) e quello di Nathalie Guetta, attrice francese nota al pubblico per il ruolo di Natalina nella serie tv Rai ‘Don Matteo’.

Altrettanto certi, secondo il sito Altrospettacolo, dovrebbero essere il volto noto del progranma di Rai Due 'Detto Fatto' Giovanni Ciacci e l’attore Massimiliano Morra.

Ballando con le stelle 2018, il cast presentato nel day time di Rai1

La prima puntata è prevista per la prima serata di Rai Uno sabato 3 marzo, ma quest’anno la curiosità sarà incrementata dalla decisione di presentare il cast del programma nel corso dei programmi del day time di Rai Uno in onda nei giorni precedenti.