Ballando con le stelle, nessun eliminato ma Eleonora Giorgi rischia: per lei uno 0

Sarà stata la brutta caduta a poche ore dall'esordio che le ha provocato un piccolo infortunio al ginocchio, o forse l'emozione, a giocare un brutto scherzo a Eleonora Giorgi. Il debutto dell'attrice sulla pista di Ballando con le stelle non è stato dei migliori e l'ultimo posto in classifica la dice lunga.

Solo 18 punti per lei e Samuel Peron, e il deludente 0 rifilato da Guillermo Mariotto al loro Charleston. Eliminazione scongiurata, le coppie restano ancora tutte in gara, ma dovrà lavorare sodo questa settimana l'attrice per recuperare almeno qualche posizione.

Straordinaria performance, invece, quella di Stefania Rocca e Lando Nuzio, che chiudono la puntata al primo posto seguiti da Gessica Notaro-Stefano Oradei e Cesare Bocci-Alessandra Tripoli. Pochi punti di distanza tra le altre coppie a metà classifica, per una gara appena iniziata e che si annuncia apertissima (e agguerrita).

In questa prima puntata la gara l'ha fatta da padrona, ma non sono mancate frecciatine e gag tra giurati a portare un pizzico di pepe in più, così come qualche gradita novità: Robozao, il ballerino-robot, e il ruolo più centrale di Sandro Mayer che in ogni puntata ha a disposizione un tesoretto da assegnare. Se questo è l'inizio ne vedremo delle belle.

La classifica

1 - Stefania Rocca e Marcello Nuzio, 60

2 – Gessica Notaro e Stefano Oradei, 43

3 – Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, 40

4 – Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, 39

5 – Cristina e Luca Favilla, 37

6 – Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, 35

7 – Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, 32

7 – Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, 30

9 – Don Diamont e Hanna Karttunen, 25

10 – Amedeo Minghi e Samanta Togni, 25

11 – Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, 24

11 – Akash e Veera Kinnunen, 24

13 – Eleonora Giorgi e Samuel Peron, 18